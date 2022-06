Tennis: Nadal, 'futuro? Speriamo di trovare soluzione per il piede'

06 giugno 2022 a

Parigi, 6 giu. - (Adnkronos) - "Non cambia niente per me, è sempre l'evoluzione del piede da guardare. Se il piede va bene mi piace fare quello che faccio, la vittoria o la sconfitta non cambia la mia maniera di vedere. Sono state due settimane bellissime con grandi emozioni ma allo stesso tempo due settimane dure perché giocare con il dolore sempre in questo modo non è possibile. Adesso vediamo quello che succede, stiamo cercando di trovare una soluzione però ancora non lo so". Così Rafael Nadal, ai microfoni di Sky Sport, in merito al suo futuro agonistico, all'indomani del 14° trionfo al Roland Garros.

"E' una storia incredibile, difficile per me dare una spiegazione però le cose stanno così e io sono particolarmente felice -aggiunge il 36enne spagnolo-. Gli ultimi tre mesi e mezzo sono stati difficili, c'è stato tanto lavoro dietro ma anche con molte limitazioni. Riuscire ad arrivare fino in fondo al Roland Garros con una vittoria è stato molto emozionante".