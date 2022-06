/C O R R E C T I O N -- Vayyar Imaging/

06 giugno 2022 a

In the news release, Vayyar Imaging si assicura 10,8 milioni di dollari statunitensi in finanziamenti di serie E gestiti da Koch Disruptive Technologies, issued 06-Jun-2022 by Vayyar Imaging over PR Newswire, the headline, should read "108 milioni" rather than "10,8 milioni" as incorrectly transmitted by PR Newswire. The complete, corrected release follows:

Il leader globale nei radar per imaging 4D espande la rete di investitori sulla base di nuovi contratti di fornitura e partnership.

TEL AVIV, Israele, 6 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Vayyar Imaging, leader globale nel radar per imaging 4D, ha annunciato oggi di aver concluso un ciclo di finanziamento di serie E da 108 milioni di dollari statunitensi guidato da Koch Disruptive Technologies (KDT), portando il finanziamento totale dell'azienda a oltre 300 milioni di dollari statunitensi.

Il nuovo round include i nuovi sostenitori di Vayyar, GLy Capital Management e Atreides Management LP, che si uniscono agli investitori esistenti tra cui KDT, Battery Ventures, Bessemer Ventures, More VC, Regal Four e Claltech. Per sostenere i contatti con gli investitori in Cina, Vayyar ha assunto China International Capital Corporation Limited (CICC) come consulente finanziario principale.

Fondata con l'obiettivo di rilevare il tumore al seno in fase iniziale utilizzando la tecnologia RF, Vayyar ha da allora ampliato la propria attività in settori quali assistenza gli anziani, automotive, retail, sicurezza pubblica e altri. La società fornisce soluzioni basate su algoritmi rivoluzionari avanzati di system-on-chip, stack software proprietario e apprendimento automatico.

Nel settore automobilistico, Vayyar produce piattaforme di radar per imaging 4D che trasformano il concetto di sicurezza nei domini in abitacolo, ADAS e moto (ARAS). La piattaforma ARAS dell'azienda è in produzione di massa per l'implementazione sulle moto del gruppo Piaggio , fornendo livelli eccezionali di sicurezza agli utenti della strada più a rischio al mondo. Vayyar ha inoltre ottenuto contratti di fornitura per case automobilistiche giapponesi e vietnamite ed è in fase avanzata con quasi tutti gli altri OEM e fornitori per l'applicazione sia in abitacolo che ADAS.

Nel settore dell'assistenza agli anziani, l'azienda offre Vayyar Care, una soluzione di monitoraggio da remoto unica, integrata con i principali sistemi di chiamata infermieristica al mondo, che protegge la popolazione senior con il rilevamento automatico della caduta e dati che guidano l'analisi comportamentale predittiva. Vayyar ha recentemente firmato un accordo di joint venture con HCH Ventures, controllata di Haier, sfruttando la sua tecnologia per l'assistenza agli anziani nell'accesso al mercato cinese della "silver tech", del valore di 4 trilioni di yuan (625 miliardi di dollari statunitensi). Vayyar ha inoltre creato una partnership su larga scala con Amazon per il monitoraggio da remoto di salute e sicurezza.

"KDT è entusiasta di contribuire a migliorare ulteriormente la vision di Vayyar, ossia migliorare la salute e la sicurezza delle persone su scala globale", ha dichiarato Brett Chugg, Senior managing director di KDT. "La loro tecnologia di imaging 4D rivoluziona mercati come quello medico, smart home, automobilistico e dell'assistenza agli anziani negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Siamo entusiasti di contribuire ad accelerare questa continua crescita".

Dopo l'apertura di nuovi uffici in altri cinque territori, tra cui Giappone e Cina, Vayyar continuerà ad espandere le proprie attività in numerosi settori verticali e presenterà una famiglia di soluzioni di imaging abilitate all'apprendimento automatico destinate all'integrazione con le principali soluzioni al mondo per l'edilizia intelligente, la robotica, la vendita al dettaglio e la sicurezza pubblica.

"Siamo lieti e orgogliosi di portare avanti la nostra partnership con gli investitori esistenti, tra cui KDT, nonché con altri sostenitori che si uniscono a noi per la prima volta", ha dichiarato Raviv Melamed, co-fondatore e CEO di Vayyar Imaging. "In un periodo impegnativo per l'economia globale, questo nuovo ciclo di finanziamento è un forte sostegno alla nostra mission e un chiaro voto di fiducia per la forza della nostra tecnologia e l'agilità strategica della nostra organizzazione".

Con una solida pipeline di vendite e un portafoglio di brevetti di livello mondiale, Vayyar continuerà a rafforzare la propria leadership nei settori verticali principali, ampliando le attività in altri settori e aumentando la presenza fisica nelle Americhe, in EMEA e in Asia orientale.

Informazioni su Koch Disruptive Technologies

Koch Disruptive Technologies (KDT) è una società di investimento unica, in collaborazione con imprenditori di principio che stanno costruendo società rivoluzionarie. KDT fornisce un approccio di investimento flessibile e multifase. KDT collabora con aziende che possono aiutare Koch a trasformare le sue capacità, stravolgere le attività esistenti o espandersi su nuove piattaforme. KDT è una controllata di Koch Industries, una delle più grandi aziende private al mondo, con ricavi stimati superiori a 125 miliardi di dollari statunitensi e presenza in oltre 70 Paesi. KDT aiuta i suoi partner a sfruttare appieno il proprio potenziale offrendo loro tutte le capacità e la rete di Koch, strutturando soluzioni di capitale uniche e abbracciando una mentalità a lungo termine e di reciproco vantaggio.

Informazioni su Vayyar Imaging

Vayyar, leader globale nel settore dei radar per imaging 4D, fornisce le piattaforme radar on-chip più avanzate al mondo per raccogliere i dati essenziali della vita, fornendo soluzioni per assistenza agli anziani, settore automobilistico, sicurezza, smart home, robotica e altro ancora, sempre garantendo la riservatezza. La missione di Vayyar è fornire una tecnologia di rilevamento di nuova generazione, che sia miniaturizzata, economica e abbastanza versatile da avere un impatto sulla vita di tutti, garantendo un mondo più sicuro.

Per maggiori informazioni, visitare il sito vayyar.com .

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1831083/Vayyar_Series_E.mp4