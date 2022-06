Motomondiale: Ducati, Martin si opera alla mano destra, torna in pista al Sachsenring

06 giugno 2022 a

Modena, 6 giu. - (Adnkronos) - Jorge Martin si è operato alla mano destra. Un intervento programmato da diverse settimane per lo spagnolo, da un mesetto alle prese con un fastidioso indolenzimento dell'arto. Dopo il podio conquistato a Barcellona, il pilota della Ducati Pramac si è dunque recato al Policlinico di Modena per sottoporsi all'operazione. "Grazie al dottor Tarallo e a Ducati per aiutarmi a tornare al 100 per cento", ha scritto l'iberico sui profili social. Per poi dare appuntamento ai tifosi. "Ci vediamo presto in pista". Martin dovrebbe tornare già per il prossimo weekend del Sachsenring, in programma dal 17 giugno e ovviamente in diretta su Sky Sport.