Calcio: Mancini, 'a Gnonto non va messa troppa pressione, gioca bene come pochi'

Cesena, 6 giu. - (Adnkronos) - "Intanto è un ragazzo, ha 18 anni e non gli va data troppa pressione. Deve crescere tranquillamente. Per l'età che ha, sa giocare a calcio come pochi altri giocatori ed è molto veloce". Il ct azzurro Roberto Mancini si esprime così in merito a Wilfried Gnonto. "Se lui cresce con calma, senza mettergli addosso troppa pressione, può far vedere le sue qualità importanti ed è un ragazzo intelligente. Il suo ruolo migliore è la seconda punta, ma può fare anche l'esterno", aggiunge Mancini in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l'Ungheria.