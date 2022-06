Calcio: Mancini, 'con l'Ungheria gara difficile, Rossi ha fatto un lavoro straordinario'

06 giugno 2022 a

Cesena, 6 giu. - (Adnkronos) - "L'Ungheria ha battuto l'Inghilterra anche con merito, ha pareggiato con Francia e Germania all'Europeo: è una squadra difficile da affrontare, è molto fisica e ha qualità importanti in attacco. Cercheremo di fare del nostro meglio per riuscirci, hanno centrali alti e molto forti e poi l'Ungheria sta giocando un ottimo calcio. Non sarà una gara semplice, anche perché gare semplici non esistono più". Così il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League a Cesena contro l'Ungheria allenata da Marco Rossi. "E' stato un mio compagno di squadra. E' un ragazzo perbene e un bravissimo allenatore, grazie a lui l'Ungheria è migliorata tantissimo e sta facendo un lavoro straordinario", aggiunge Mancini.