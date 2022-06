Calcio: Malagò, 'Mancini è avanti e cucina con gli ingredienti che ha'

06 giugno 2022 a

a

a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - “Mancini è avanti, io l'ho sempre sostenuto. Ci sono state quelle tre partite in cui siamo stati molto sfortunati e non siamo andati bene. Ma ha capito che deve fare di necessità virtù, deve cucinare il piatto con quelli che sono gli ingredienti, questa è la realtà”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della 28ma edizione de Il Velista dell'Anno Fiv, l'evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell'anno precedente, parlando della nuova Nazionale varata dal ct Roberto Mancini contro la Germania in Nations League.