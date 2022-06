Vela: Velista dell'Anno Fiv alla coppia azzurra Tita-Banti, Luna Rossa miglior barca

06 giugno 2022 a

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - I vincitori del premio Il Velista dell'Anno Fiv quest'anno sono Ruggero Tita e Caterina Banti, medaglia d'oro nel Nacra 17 ai Giochi di Tokyo 2020. Il premio è stato assegnato nel corso della 28esima edizione de Il Velista dell'Anno FIV, l'evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell'anno precedente, che si è svolto a Villa Miani (Roma). “Il nostro segreto è la passione e la ricerca continua dell'eccellenza ed è quello che ci spinge ad andare avanti”, ha detto la coppia d'oro della vela azzurra sul palco.

Ideata da Acciari Consulting, la manifestazione vede da quest'anno Confindustria Nautica entrare a far parte ufficialmente dell'organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela. La coppia azzurra, oro a Tokyo, ha superato gli altri velisti che componevano la short list finale: Alberto Riva, Checco Bruni, Enrico Chieffi, Giancarlo Pedote e Antonio Squizzato. Atleti che non hanno bisogno di presentazioni e che nel corso del 2021 si sono distinti a livello internazionale con risultati di assoluto valore internazionale.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche il Premio Armatore/Timoniere dell'anno che è andato a Enzo De Blasio che ha superato Andrea Racchelli e Claudia Rossi: e il Premio Barca dell'Anno-Trofeo Confindustria Nautica, che è stato assegnato a l'Ac 75 Luna Rossa che si è imposta sul 100' ARCA SGR e il Nacira 69. Come da tradizione nel corso della serata, la Federazione Italiana Vela ha premiato inoltre gli atleti e i tecnici delle classi Olimpiche e giovanili che hanno conseguito risultati di rilievo internazionale nel corso del 2021.