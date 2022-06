07 giugno 2022 a

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "A Strasburgo è stato raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue sul salario minimo. Il Mov5Stelle da anni porta avanti questa battaglia. Non ci sono più scuse per nessuno: approviamo subito la nostra proposta, eliminiamo la vergogna degli stipendi da fame per milioni di lavoratori". Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte.