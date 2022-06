UL lancia la nuova soluzione SafeCyber™ e nuove funzionalità di piattaforma per affrontare le crescenti minacce alla sicurezza

07 giugno 2022 a

Gli ultimi perfezionamenti offrono una visione a 360 gradi della postura di sicurezza, accelerando le strategie dei prodotti go-to-market, migliorando al contempo la sicurezza e la conformità dei dispositivi connessi.

NORTHBROOK, Ill., 7 giugno 2022 /PRNewswire/- - UL, leader globale nel settore delle scienze della sicurezza, ha annunciato oggi gli ultimi perfezionamenti alla sua piattaforma di gestione del ciclo di vita per la sicurezza e la conformità dei prodotti, SafeCyber. SafeCyber, che era stata lanciata lo scorso anno, mira a democratizzare la sicurezza dei prodotti e a consentire ai produttori, ai fornitori e agli integratori di sistemi di farsi carico dei propri ecosistemi connessi e mitigare le crescenti minacce dal chip al cloud.

In un periodo di crescenti attacchi alla supply chain, di carenza di competenze in materia di sicurezza e di dinamismo dell'ambiente normativo, la nuova dashboard SafeCyber di UL fornisce agli utenti una visione completa della maturità e dei progetti relativi alla sicurezza dei loro prodotti in un unico luogo. SafeCyber fornisce inoltre un portale facile da usare che aiuta gli utenti a scoprire le soluzioni disponibili per il ciclo di vita dei dispositivi, al fine di gestire e proteggere meglio i rispettivi ecosistemi.

Attraverso questa nuova dashboard, gli utenti possono visualizzare tutte le attività di collaudo e valutazione della sicurezza dei prodotti in un'unica posizione centrale. La nuova funzionalità fornisce visibilità sulla maturità di sicurezza delle linee di prodotti e sull'idoneità alla certificazione in base agli standard di settore, tra cui ISA/SAE 21434 e IEC 62443 4-1.

Inoltre, UL ha annunciato formalmente Binary Check™, una nuova soluzione per la piattaforma SafeCyber. Il controllo binario consente agli utenti di eseguire un'analisi continua e automatizzata del codice binario per garantire la sicurezza e la conformità costanti dei dispositivi e dei sistemi connessi. Questa nuova soluzione include la capacità di generare una distinta base software (SBOM), rilevare e gestire le vulnerabilità per risoluzioni più rapide e ottenere l'analisi dell'idoneità alla conformità.

"L'impennata nell'adozione di dispositivi connessi crea innumerevoli vantaggi e opportunità, ma offre anche occasioni sempre più vaste e attraenti per i soggetti in malafede", ha dichiarato David Nosibor, direttore delle soluzioni di piattaforma Identity Management Security e direttore del progetto SafeCyber di UL. "Man mano che i dispositivi diventano sempre più connessi, è difficile per le aziende tenere il passo con la crescente complessità dei dispositivi e dei sistemi di sicurezza, rendendoli vulnerabili agli attacchi ransomware e firmware. Per rafforzare la sicurezza è necessario un approccio propositivo. In UL, ci impegniamo a far sì che le organizzazioni possano innovare e portare i prodotti sul mercato in modo sicuro e tutelato. Con SafeCyber, i clienti beneficiano di una visione a 360 gradi della governance e dei processi di sicurezza per gestire e mitigare meglio i rischi per la sicurezza dei prodotti".

Informazioni su UL

UL è un leader globale nel settore delle scienze della sicurezza. Forniamo servizi di collaudo, ispezione e certificazione (TIC), servizi di formazione e consulenza, soluzioni per la gestione del rischio e preziose informazioni aziendali per aiutare i nostri clienti, ubicati in più di 100 Paesi, a raggiungere i propri obiettivi in materia di sicurezza, protezione e sostenibilità. Riteniamo che la nostra profonda conoscenza dei prodotti e l'attività di intelligence nelle supply chain ci renda il partner d'elezione dei clienti che devono affrontare sfide complesse. Scopri di più su UL.com.

