Roma, 7 giu (Adnkronos) - Dell'incontro con l'ambasciatore russo "l'ho detto a tutti. A Draghi? Assolutamente sì, figurati". Lo ha detto Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5.

"A meno che oggi l'Italia non sia in guerra con qualcuno senza che noi lo sappiamo. Spero e penso proprio di no", ha aggiunto il leader della Lega.