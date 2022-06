Calcio: Botman, 'futuro? Sono in corso discussioni, spero a breve sia tutto chiaro'

07 giugno 2022 a

Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - "Ci sono delle discussioni in corso, spero sia tutto più chiaro prima dell'inizio della preparazione" Lo dice a Espn Nl il difensore del Lille Sven Botman, obiettivo di mercato del Milan, in merito al suo futuro. "Per me è difficile oggi estraniarmi da queste voci, ne sento parlare quasi ogni giorno e spero venga fatta più chiarezza", aggiunge Botman dal ritiro della nazionale olandese Under 21.