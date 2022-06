Veneto: Stefani, 'baby gang emergenza nazionale, la legge c'è e va approvata'

07 giugno 2022 a

Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Alla luce dei fatti e degli avvenimenti anche recenti si dovrebbe prendere in considerazione quella delle baby gang come emergenza nazionale. La proposta di legge prevede l'abbassamento dell'età imputabile a 12 anni e l'eliminazione della diminuzione della pena per i minori in casi in cui scatti l'associazione per delinquere. L'educazione è fondamentale, ma è necessario anche assicurare la certezza della pena". Lo dice la ministra per le Disabilità Erika Stefani al 'Giornale'.

"Ce lo dicono i dati su un fenomeno, purtroppo, in crescita. I reati commessi da minorenni nel 2021 sono stati oltre 35mila. Questi numeri ci parlano di un'emergenza nazionale, che non riguarda solo il Nord Italia, e dovremmo tenerne conto per fare in modo che certi episodi non restino impuniti nel nostro Paese: serve un lavoro condiviso sulle norme", spiega la ministra.