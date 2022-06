Cooperazione: Cassese, 'cooperare è l'opposto della guerra'

07 giugno 2022 a

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - “La cooperazione è l'opposto della guerra ovvero è la pace”. Lo ha ricordato il direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina Fabio Cassese, intervendo alla conferenza stampa di presentazione alla Farnesina di ‘Coopera 2022', che si terrà a Roma presso l'Auditorium della Conciliazione il 23 e 24 giugno.

Cassese ha accennato ai contenuti del programma della seconda conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo, in particolare sulle 5 ‘P' del panel che si rifanno all'agenda 2030 dell'Onu. “Parleremo delle persone e della mobilità umana legata alla globalizzazione, alla salute globale, dopo due anni di pandemia, e della lezione ricevuta con la pandemia. Affronteremo il tema della prosperità e del benessere, dobbiamo dare una prospettiva in questo senso ai paesi partner, reperendo mezzi finanziari per lo sviluppo e cercando anche di capire come contribuire allo sviluppo economico dei paesi nostri partner”.

“Tratteremo il tema del pianeta e quello dell'energia, come la cooperazione può contribuire rispetto ai cambiamenti climatici. Così come discuteremo di partenariato e di sistema Italia. Ci auguriamo – ha concluso - sempre più una maggiore partecipazione ed energia”.