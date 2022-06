07 giugno 2022 a

a

a

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Messo alla gogna per una indagine dei servizi per il Copasir. Voglio ricordare che il compito del Copasir è sorvegliare l'attività dei servizi, non quella dei parlamentari. È proprio il contrario, dovrebbe tutelare i parlamentari dall'attività dei servizi". Così il senatore Vito Petrocelli su twitter.