M5S: causa con attivisti in stand-by, giudice trattiene causa in decisione

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Resta al momento in stand-by la causa con cui il Tribunale di Napoli doveva decidere del futuro del M5S, pronunciandosi sulla legittimità dello statuto grillino e dell'elezione del leader del Movimento, Giuseppe Conte. "Il giudice, dopo una discussione di circa due ore - spiega Lorenzo Borrè, il legale che segue gli attivisti che hanno intentato causa contro i vertici del Movimento - ha trattenuto la causa in decisione. Non ho idea di quando verrà depositata l'ordinanza". La causa, in gergo tecnico, "è in riserva".