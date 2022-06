Tecnologie futuristiche al Wmf, oltre 100 eventi, 77 stage, concerti e incontri B2B

07 giugno 2022 a

Roma, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Robot avanzatissimi e tecnologie futuristiche. Al Wmf, il più grande Festival sull'innovazione digitale del pianeta, arriva un evento che concentra alcune delle novità tecnologiche più innovative del mondo presso la Fiera di Rimini tra cui la macchina solare Emilia 4, il cinema VR e l'esclusivo primo volo in Italia con la Jet suit di Gravity Industries. Il Web marketing forum quest'anno avrà oltre 100 eventi in tre giorni e 77 stage, abbiamo potenziato il format degli anni passati con diverse realtà italiane". A dirlo Cosmano Lombardo, ceo search on e ideatore Wmf, intervenendo alla conferenza stampa di lancio del Web marketing forum 2022, di cui Adnkronos è main media partner, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 16 al 18 giugno.

"Quest'anno - ha spiegato - abbiamo costruito un'edizione storica per esplorare, insieme ai partecipanti, startup e aziende da tutto il mondo, l'universo dell'innovazione con oltre 100 eventi di formazione, business, incontri B2B, networking, cultura, concerti, show e intrattenimento".

"La formazione - ha sottolineato - rimane il cuore dell'evento con il programma formativo più completo al mondo su web marketing e innovazione, ma si amplia tutta l'area fieristica con oltre 250 espositori e con gli eventi per startup, scaleup e investitori del World startup fest, quelli per i professionisti e le aziende della Digital job fair e molti altri: una vera e propria Fiera sull'innovazione che porterà a Rimini anche i robot più avanzati al mondo Spot, robot Sophia e iCub".

Tra gli interventi istituzionali sul mainstage: i sottosegretari di Stato Benedetto Della Vedova (Maeci), Andrea Costa (Salute), Anna Ascani (Mise) e Di Stefano (Maeci), la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein e il presidente Carlo Ferro di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

"Il futuro - sottolinea Cosmano Lombardo - è un progetto di tutti e in quanto tale va discusso, progettato e creato ascoltando tutte le voci possibili. Con il Wmf da anni lavoriamo per sostenere questo tipo di percorso di co costruzione e quest'anno con Future Of Italy invitiamo rappresentanti delle istituzioni, nazionali, regionali e locali ad incontrare i cittadini, le imprese e le realtà presenti al Festival, un momento davvero utile per discutere di temisociali, culturali ed economici del Paese e delineare lo sviluppo innovativo dell'Italia. Una tre giorni all'insegna del presente, del futuro e della sostenibilità".

"Il 16 giugno nella giornata di apertura del Wmf - anticipa Lombardo - il cantante Irama salirà sul Mainstage del Festival con un set live in esclusiva per la platea di visitatori presenti in fiera. Il set live, organizzato in collaborazione con Rds 100% Grandi Successi, è l'evento musicale principale del Wmf 2022. Il set live di Irama sarà il primo di tanti momenti musicali e spettacoli in programma durante la tre giorni del Wmf2022, che ogni anno abbina alla formazione sui temi del digitale e agli eventi di business e networking anche quelli di show intrattenimento e spettacolo, coinvolgendo artisti, ospiti, buskers e lanciando call dedicate al mondo della Musica. E' stata inoltre rinnovata la Call per band emergenti, la cui band vincitrice si esibirà sul Mainstage del Festival. Al Festival assisteremo inoltre al ritorno della band One love machine, la cui formazione è unicamente composta da robot realizzati con materiali metallici riciclati".