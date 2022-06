07 giugno 2022 a

a

a

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Domenica 12 giugno, in occasione delle votazioni per i referendum e le amministrative, la sala stampa del Partito Democratico aprirà dalle ore 22 nella sede di Via Sant'Andrea delle Fratte 16 e resterà aperta fino a cessate esigenze di lunedì 13. Si legge in una nota del Pd.