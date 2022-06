Torino: rapine a farmacie e sale scommesse, un arresto

08 giugno 2022 a

Torino, 8 giu. (Adnkronos) - E' ritenuto responsabile di quattro rapine, tre ai danni di una farmacia e una di una sala scommesse, tutte compiute nel quartiere torinese di Mirafiori, un 41 enne italiano arrestato dalla polizia al termine di un'indagine coordinata dalla procura.

L'uomo era stato arrestato dagli agenti a inizio maggio per un tentativo di rapina in una sala scommesse. Dalle indagini, condotte anche attraverso l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali colpiti, e' emerso che l'indagato si sarebbe reso responsabile, nelle settimane precedenti l'arresto, di tre rapine, tutte nella stessa farmacia, e di una in una sala scommesse, la stessa che avrebbe poi tentato di rapinare a inizio maggio. Nel caso della rapina della sala scommesse, l'uomo si sarebbe impossessato di 11000 euro.