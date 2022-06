AV-Comparatives pubblica la scheda informativa dei test di marzo-aprile sulla sicurezza aziendale Enterprise Malware e Real-World Protection

08 giugno 2022 a

INNSBRUCK, Austria, 8 giugno 2022 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, il laboratorio indipendente di valutazione dei software di sicurezza certificato ISO, ha rilasciato gli ultimi risultati della Business Main Test Series, che ha valutato una gamma di prodotti antivirus per le aziende. Questo rapporto precede il test completo di performance e le recensioni dei prodotti che saranno emessi a luglio.

Negli ambienti aziendali, è normale che i prodotti siano configurati dall'amministratore di sistema in conformità con le linee guida dei fornitori. Per l'Enterprise Main-Test, AV-Comparatives ha invitato tutti i fornitori a configurare i loro rispettivi prodotti per un ambiente principalmente aziendale. Le impostazioni applicate vengono quindi utilizzate in tutti i test aziendali dell'anno. AV-Comparatives ha elencato tutte gli scarti rilevanti dalle impostazioni predefinite.

I seguenti prodotti (ultima versione disponibile al momento del test) sono stati testati con sistemi Windows 10 a 64 bit: Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Sophos, Trellix, VIPRE, VMware e WatchGuard.

« Ransomware e phishing sono attualmente le più grandi minacce alla sicurezza informatica per le aziende. Questo rende ancora più importante la scelta del giusto software di protezione degli endpoint. »

-- Peter Stelzhammer, co-fondatore di AV-Comparatives

Il test in ambiente reale Real-World Protection analizza le prestazioni delle principali soluzioni antivirus per valutare le loro capacità in condizioni vissute ogni giorno dagli utenti di tutto il mondo. I risultati intermedi di questo test Real-World Protection si basano su una serie di 373 casi di test dal vivo (URL malevoli trovati sul campo), testato dall'inizio di marzo fino alla fine di aprile. Dei 18 fornitori valutati, nove hanno ricevuto un tasso di protezione pari o superiore al 99%, con Bitdefender e G Data che hanno ottenuto il punteggio di protezione più alto, pari al 99,7%.

Il test di protezione da malware valuta la capacità di un programma di sicurezza di proteggere un sistema contro l'infezione da file malevoli prima, durante o dopo l'esecuzione. Per questo test, sono stati utilizzati 1,007 campioni recenti di malware. Dei 18 fornitori valutati, 14 hanno ricevuto un tasso di protezione da malware del 99% o superiore, con VMware, Acronis, Bitdefender e Trellix che hanno ottentuto il punteggio più alto.

Per garantire che i programmi testati non proteggano il sistema a scapito di alti tassi di falsi allarmi, viene eseguito anche un test di falsi positivi per il test di protezione da malware. I falsi positivi sono su una scala da 'Notevolmente alto' a 'Molto basso'. Un tasso da Basso a Molto basso di falsi positivi è considerato sotto i 15, con il maggior numero di falsi positivi superiore a 125. A partire da quest'anno, per essere approvati, i prodotti devono avere un tasso di falsi positivi sui file non commerciali al di sotto della soglia di Notevolmente alto. Nel Business Test di marzo-aprile, Acronis, ESET, Kaspersky, Microsoft, Avast, Bitdefender, Cybereason, Sophos, VIPRE, VMware e WatchGuard hanno ottenuto il punteggio 'Basso' o 'Molto basso'.

Il rapporto completo, tra cui i test di performance e le recensioni dei prodotti, sarà rilasciato nel mese di luglio. Per ricevere la certificazione di AV-Comparatives a luglio 2022 di 'Prodotti aziendali approvati', i prodotti testati devono ottenere almeno il 90% nel test di protezione da malware, con zero falsi allarmi sul comune software aziendale, un tasso inferiore a 'Notevolmente alto' per i falsi positivi su file non aziendali e ottenere almeno il 90% nel test globale di Real-World Protection nel corso di quattro mesi, con meno di cento falsi allarmi su software/siti web puliti.

I risultati completi della scheda informativa del Business Test di marzo-aprile sono disponibili qui:

https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-march-april-2022-factsheet/

Peter, co-fondatore di AV-Comparatives, partecipa e parla al #RSAC 2022, inviateci una e-mail se volete incontrarlo di persona. È appena tornato da "The Sphere unconference", organizzata da WithSecure.

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è un'organizzazione indipendente che offre test sistematici per valutare l'efficacia di software per la gestione della sicurezza e di soluzioni di sicurezza mobile. Utilizzando uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni al mondo, ha creato un ambiente reale per test davvero accurati. AV-Comparatives offre risultati dei test AV accessibili a privati, agenzie di stampa e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo di approvazione ufficiale riconosciuto a livello mondiale per le prestazioni del software.

