Il Direttore Territoriale area Sud Pagine Sì!, Antonio Gigliotti: “Grandi opportunità lavorative nel mondo della comunicazione, il sud Italia futura locomotiva economica del Paese”

08 giugno 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Antonio Gigliotti, storico protagonista nell'ambito della comunicazione a supporto delle imprese con grandi capacità di costruzione rete di vendita, in una intervista che parla di futuro e ricerca nel comparto.

Lamezia Terme, 8 giugno 2022. Antonio Gigliotti lavora nel mondo della comunicazione a supporto di imprese e professionisti da oltre 25 anni, iniziando la sua carriera in un'azienda del gruppo Fininvest diventando, dopo pochi anni di attività, responsabile regionale per la Calabria. Una carriera fulminante, ma anche una scuola di vita e professionale dal grande valore, che in 12 anni gli ha permesso di esprimere tutto il suo potenziale umano e lavorativo. Dopo la lunga attività col gruppo del Biscione, un prosieguo di carriera con l'azienda all'epoca leader nella telecomunicazione e negli elenchi telefonici. Fino al 2016, quando approda in Pagine Sì! Spa, diventando responsabile per il Sud Italia, dove ha costruito una delle più grandi reti commerciali aziendali. Con duplice obiettivo: aiutare le aziende nella costruzione dei contenuti e offrire opportunità lavorative a chi desidera costruirsi un futuro professionale solido e stimolante.

Antonio Gigliotti, lei è un vero e proprio talent scout: in pochi anni ha costruito una squadra di 70 persone tra consulenti di comunicazione e operatori di back office. C'è ancora spazio per altre risorse?

Certo che sì. Il sud Italia è ricco di aziende, imprese e professionisti che hanno potenzialità ancora inespresse: c'è grande bisogno di nuove risorse che aiutino a valorizzarle. Il nostro è un lavoro certamente complesso, ma allo stesso tempo appassionante. Quello che mi rende orgoglioso non è solo vedere tante persone dell'azienda che hanno avuto successo dal punto di vista economico, ma che in particolare hanno avuto una crescita personale, uno status di rilievo che gli ha cambiato la vita.

Com'è stato possibile tutto questo?

Ciò è accaduto grazie all'azienda con la quale lavoriamo. Pagine Sì! Spa è una realtà che ha valori, che mette al centro la persona, che crede nel tessuto economico del territorio con l'obiettivo di diffondere i concetti di responsabilità sociale d'impresa. Questa è la ragione principale che mi ha portato ad innamorarmi di questa azienda, valori che cerco di trasmettere ai futuri consulenti: il nostro è un progetto focalizzato non prettamente sul business ma sul capitale umano, il fatturato è una conseguenza della positività del lavoro svolto.

In che modo si attua questa filosofia?

Mettendo i consulenti nella condizione di poter lavorare con la certezza di avere alle spalle un gruppo solido, famigliare e di valore. Quando i professionisti hanno queste certezze, possono operare in un clima sereno, con la consapevolezza di offrire alla clientela un supporto a 360 gradi nella comunicazione. Qui inizia la nostra responsabilità nei confronti degli imprenditori.

Cosa intende?

Non c'è spazio per l'improvvisazione in questo mestiere e non a caso, infatti, Pagine Sì! Spa è partner di migliaia di imprenditori sparsi in tutto il Paese. Il perché è semplice: con 26 anni di esperienza nel mondo della comunicazione, copre tutta la filiera delle attività legate al racconto delle aziende. Mi riferisco ai contenuti giornalistici e all'attività di ufficio stampa, alla creazione dei siti web e alle campagne social, alla realizzazione di video e all'advertising su Google. Questo è un unicum, che va in contrapposizione rispetto ad altre attività di web agency.

In che senso?

È chiaro che quando si lavora in un'azienda come Pagine Sì! Spa, che mette a disposizione tutti gli strumenti per la comunicazione, quando si va da un cliente si ha la possibilità di ascoltarlo fino in fondo, una consulenza ad hoc che termina con una proposta che va realmente incontro alle sue esigenze. Se lavorassi per una società molto qualificata in uno o al massimo due servizi dovrei convincere l'imprenditore ad acquistare un prodotto che magari neanche gli serve nella strategia di comunicazione.

La consulenza per andare incontro ai reali bisogni dell'imprenditore?

Sì, perché per Pagine Sì! Spa gli imprenditori sono considerati partner, da supportare negli obiettivi di breve, medio e lungo termine con strategie ad hoc a seconda delle esigenze. In particolare, aiutiamo in un momento storico decisivo quelle realtà non ancora digitalizzate: un passaggio dal pianeta terra, offline, al pianeta web, online.

Un lavoro importante per la crescita aziendale…

In effetti, fare questo mestiere è un'opportunità di carriera importantissima, ma allo stesso tempo offre la possibilità di svolgere un'attività per il territorio. Per noi una grande responsabilità perché, le aziende rappresentano il tessuto economico delle regioni, ovvero posti di lavoro e benessere di tante persone. Questo è il messaggio più importante che rivolgo alle persone che lavorano insieme a me: possiamo essere decisivi per la crescita sia aziendale che della nostra comunità di appartenenza, fondendoci con la nostra terra per farne un posto migliore.

Qual è il suo progetto per il futuro?

È un desiderio ma anche una profonda convinzione: nel giro di due anni possiamo più che raddoppiare il numero di persone che lavorano nel nostro gruppo e, di conseguenza, anche il volume delle nostre attività.

Contatti: https://www.linkedin.com/in/gigliottiantonio