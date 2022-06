Calcio: Nazionale, Bonucci e Belotti lasciano il ritiro di Coverciano

08 giugno 2022 a

Firenze, 8 giu. - (Adnkronos) - Dopo il successo sull'Ungheria, la Nazionale è rientrata nella notte a Coverciano e nel pomeriggio tornerà ad allenarsi in vista degli ultimi due impegni di Nations League. Come annunciato ieri sera in conferenza stampa da Roberto Mancini, hanno lasciato il ritiro Leonardo Bonucci e Andrea Belotti. Sono quindi 32 gli Azzurri a disposizione del Ct per le sfide con Inghilterra e Germania, in programma rispettivamente sabato 11 giugno a Wolverhampton e martedì 14 giugno a Monchengladbach.