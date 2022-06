08 giugno 2022 a

Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Le destre italiane protagoniste in negativo in Europa. Con i loro emendamenti hanno ottenuto di stravolgere e affossare il piano contro il #CambiamentoClimatico #Fitfor55. Noi coerenti a favore dell'ambiente. Le destre contrarie. Noi per il #green, le destre per il #nero fossile". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.