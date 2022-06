08 giugno 2022 a

Roma, 8 giu (Adnkronos) - "La scelta di non votare è stata talmente folle che una larga parte della delegazione italiana si è astenuta e Tinagli ha votato a favore insieme a Renew e PPE. Avete votato come le destre. Opposti estremismi che non portano a nulla". Così su Twitter Carlo Calenda, segretario di Azione ed eurodeputato, risponde al segretario del Pd Enrico Letta sul piano sul clima votato a Strasburgo.