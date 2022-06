Roveda (Lifegate): "A Venezia con Findus per un mare senza plastica"

08 giugno 2022 a

Venezia, 8 giu. (Adnkronos) - "Siamo orgogliosi di essere nuovamente qui a Venezia insieme a Findus per dare un contributo concreto alla salute di questo prezioso ecosistema. Il problema della plastica nel Mar Mediterraneo è un'emergenza da affrontare subito: basti pensare che ogni anno vi finiscono 229mila tonnellate di plastica, pari quasi a 630 tonnellate al giorno. Ecco perché vogliamo intervenire in maniera tangibile per il recupero di rifiuti plastici nei mari italiani installando dispositivi innovativi. E in questo gioca un ruolo centrale la presenza di aziende come Findus che scelgono di affiancarci: i Seabin installati lo scorso anno da Findus hanno raccolto 6.974 kg di rifiuti galleggianti pari al peso di oltre 464.940 bottiglie da 0,5L". Così Simona Roveda, Co-founder, direttrice Editoriale e Comunicazione di LifeGate