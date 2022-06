Forum Comunicazione, domani Digital Communication Day

08 giugno 2022 a

a

a

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Domani, giovedì 9 giugno, a Roma si concluderà la XV edizione del Forum Comunicazione. L'evento, di cui Adnkronos è main media partner, si svolgerà presso il Palazzo dell'Informazione Adnkronos, in Piazza Mastai 9 in Roma, e sarà trasmesso in live streaming sul sito www.comunicazioneitaliana.tv .

Il Digital Communication Day è la giornata del Forum Comunicazione dedicata ai temi della comunicazione e del marketing. Una giornata dedicata a sessioni phygital talk alle quali parteciperanno direttori comunicazione e marketing, public affairs e csr, e opinion leader che si confronteranno sul presente e sul futuro della comunicazione d'impresa, della comunicazione istituzionale, del marketing e della digital transformation, che si alterneranno a sessioni Innovation Speech dedicate ad alcune delle best practice B2B richieste negli attuali scenari.

L'evento è realizzato con la partecipazione degli Official Partner: Eni Havas Media Group Italy Volocom | Content partner: Axerta Complementi di Business Qualtrics Weber Shandwic | partner: Ccelera Compassion Italia Onlus Compendium Digital Angels FMA Hub Future4 Comunicazione Onclusive Paprika Software Reelevate Together. L'evento sarà diffuso dall'agenzia di stampa Adnkronos, in qualità di main media partner.