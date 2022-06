Beach volley: Nepi Molineris, 'mondiale grande responsabilità, sarà evento unico'

08 giugno 2022 a

a

a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Continuare a credere in uno sport meraviglioso come il beach volley è straordinario, una storia nata nel 2008 grazie alla federazione pallavolo. Ci credevamo moltissimo, tanto da cominciare con un open, oggi stiamo presentando il mondiale che è fra i più grandi eventi a livello internazionale. Il beach volley rappresenta valori straordinari, è inclusivo con atleti che hanno storie bellissime. Sono convinto che i nostri ragazzi la prossima settimana ci daranno grandi gioie in un mondiale straordinariamente competitivo, sarà un evento unico". Lo ha detto Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute nel corso della conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di beach volley alla WeSportUp del Foro Italico, che si disputeranno da venerdì al 19 giugno. "Un mondiale ti da responsabilità verso atleti, pubblico e stakeholder ma dobbiamo fare in modo che questo mondiale venga ricordato. Sono convinto che le gesta e le imprese di questi atleti rimarranno impressi. E' un intreccio di sport, storia e vita", ha concluso Nepi Molineris.