Rai: Lega, bene Agcom su Littizzetto contro referendum ma danno è fatto

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - “Bene che l'Agcom richiami la Rai per la violazione dei principi in materia di par condicio e pluralismo durante la campagna referendaria. Il particolare riferimento è al monologo tenuto da Luciana Littizzetto nella puntata del 29 magio di 'Che Tempo che fa' su Rai 3, come la Lega aveva denunciato. Peccato che ormai il danno sia stato fatto e, a pochi giorni dal voto, resta l'amaro in bocca per un monologo senza contraddittorio da parte di una comica che si professa democratica e che da tempo non fa più ridere". Lo affermano i parlamentari della Lega in commissione Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi, Leonardo Tarantino.

"A pagare il danno saranno come al solito i cittadini, che mantengono l'azienda attraverso il canone e sono i primi ad essere colpiti da un'informazione inadeguata. È fondamentale che gli italiani siano messi opportunamente a conoscenza che questa domenica 12 giugno si vota per i referendum giustizia, un'opportunità storica per cambiare il sistema”, concludono i leghisti.