Centrosinistra: Speranza, 'Agorà Pd preziose, serve patto Paese per difesa beni comuni'

Roma, 8 giu (Adnkronos) - "La difesa dei beni pubblici è un punto qualificante della nostra proposta". Lo ha detto Roberto Speranza nel corso del suo intervento all'Agorà democratica sulla Sanità pubblica.

"Il lavoro delle Agorà è prezioso perchè può creare le condizioni ottimali per rilanciare questo progetto. Non dobbiamo farlo da soli, nella considerazione del lavoro svoto negli anni e del lavoro che c'è da fare", ha spiegato il ministro della Salute parlando tra l'altro della necessità di "un grande Patto per il Paese che tenga insieme tutti i pezzi per costruire l'Italia del futuro".

"Serve un Servizio sanitario più forte e credo che le forze democratiche e progressiste devono segnalare un pezzo della loro identità su questo. Sono i punti decisivi di quella questione sociale e dei diritti che devono essere il cuore delle agende che presenteremo al Paese alle prossime elezioni", ha sottolineato il leader di Leu.