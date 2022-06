Sanità: Letta, 'impegno Pd a rafforzare quella pubblica e diminuire gap tra regioni'

08 giugno 2022 a

a

a

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Siamo impegnati a rafforzare la sanità pubblica, la pandemia ha aperto sfide nuove che contengono conto dell'esperienza fatta. Abbiamo tutti imparato cose vuol dire per un territorio essere sganciati dai presidi sanitari. Così come ci siamo resi conto di quanto l'Italia sia diversa" e l'impegno dem è quella di diminuire il divario tra le regioni perchè "non è possibile che a seconda di dove nasci" la qualità della sanità sia diversa. "Sono temi che noi vogliamo affrontare con determinazione. Il Pd c'è". Così Enrico Letta ad un'Agorà sulla sanità con Roberto Speranza, Sandra Zampa, Stefano Bonaccini tra gli altri.