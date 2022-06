NEXiD, la migliore guida per una governance digitale delle aziende

09 giugno 2022 a

(Adnkronos) - Con il Digital Twin Enterprise, la digital company NEXiD, che si occupa di accompagnare le aziende nei processi di trasformazione digitale, facilita la comunicazione interdipartimentale e aiuta le aziende a crescere all'insegna dell'innovazione tecnologica e della conformità normativa.

Milano, 9 giugno 2022. Gestire un'azienda grande e strutturata, composta da dipartimenti che devono continuamente relazionarsi tra loro, è cosa tutt'altro che facile. In un'epoca in cui l'innovazione tecnologica detta il passo, spesso la legge si trova a dover rincorrere, cercando di porre delle norme a un settore che insegue l'avanguardia. Quando tre anni fa NEXiD ha aperto il settore Consulting, per affiancare le altre anime del gruppo che si occupano di tecnologie sia tradizionali che innovative, l'obiettivo dichiarato era tanto ambizioso quanto innovativo: offrire servizi atti a consentire una governance aziendale responsabile e una gestione dei processi edelle risorse che sapesse far fronte a una complessità normativa sempre crescente. “Per fare questo abbiamo introdotto un concetto che era già noto al mondo industriale, dell'energia e della sostenibilità, della sicurezza e dei beni di lusso: il Digital Twin”, spiega Francesco Blafo, Head and Partner di NEXiD Consulting. “Parliamo del “gemello digitale” di uno specifico asset, ossia un sistema o un componente energetico o industriale, che permette di eseguire test, misurazioni e aggiungere una logica di gestione dei dati dove prima non c'era. Quello che abbiamo fatto noi è applicare questo approccio al mondo Enterprise, così da creare una soluzione che potesse racchiudere al suo interno i processi aziendali, gli organigrammi, le leggi, i rischi rispetto alle leggi stesse e i controlli attuati. Un sistema che ruota attorno a una dettagliata analisi del dato, un meccanismo che agevola la governance aziendale in quanto facilita lo scambio di informazioni e la comunicazionetra le diverse anime di un'impresa. Noi lo chiamiamo Digital Twin Enterprise e siamo fieri di essere stati i primi a introdurre questo modello”.

Ma NEXiD non si limita a fornire i giusti strumenti tecnologici, anzi. Uno degli aspetti che più la caratterizzano è la capacità di dispensare prodotti, servizi, strumenti e metodologie digital end-to-end, ovvero di guidare le aziende dalla scelta delle tecnologie più adatte fino alla dimensione realizzativa, passando per la gestione di strumenti tecnologici all'avanguardia. “Quando si accompagna un'azienda in questi progetti bisogna sempre tenere conto della Compliance, ovvero della conformità normativa, condizione ormai indispensabile per governare una società in modo consapevole e responsabile”, racconta Blafo. “Spesso questo aspetto deve essere considerato per primo, perché ormai la tecnologia è accompagnata da un fitto sistema di leggi e regolamenti che devono essere rispettati per non mettere a repentaglio tutto il funzionamento di un'azienda. Noi, per esempio, operiamo molto nel mondo fintech, sviluppando app e strumenti digitali, e affrontiamo l'aspetto Compliance per primo, e sempre con un approccio integrato a tutto il resto della governance aziendale. Di società che producono digital ce ne sono tante, ma quelle che si preoccupano della Compliance con cognizione di causa sono pochissime. Molte società sub-appaltano queste attività ad aziende esperte di sola compliance. D'altro canto, il mercato ci sta dimostrando che un approccio integrato tra lacompliance e la tecnologia è la carta vincente per poter fornire ai clienti prodotti e servizi innovativi minimizzando i rischi che spesso l'innovazione porta con sé. Quasi sempre le tematiche di compliance in azienda sono mal comprese e percepite come un appesantimento di operatività o eccesso di controllo, eppure grazie alla tecnologia oggi sappiamo che anche queste attività possono aprire nuovi scenari, essere ben comprese e accolte dalle persone, e rendere le aziende più smart, efficienti e produttive”.

Ed ecco che torna utilissima una soluzione come il Digital Twin Enterprise, che permette di gestire questo tipo di attività in maniera digitale automatizzando una serie di operazioni, come ad esempio la produzione di reportistica, che generalmente richiedono parecchio tempo e denaro. “Il Digital Twin porta all'interno della Compliance una logica di gestione del dato, rendendo tutto molto più semplice e intuitivo”, commenta il manager. “Al giorno d'oggi, le aziende con un'ambizione di crescita dovrebbero investire in questo tipo di innovazioni, poiché sono le uniche in grado di far convergere mondi che parlano da sempre lingue diverse. Basti pensare alle difficoltà di comunicazione che hanno i dipartimenti legali nel relazionarsi con i dipartimenti tecnologici. Quando parliamo di Compliance sappiamo che dobbiamo mettere in stretto contatto l'anima ‘tech' e quella ‘legal' di una realtà aziendale. Come farlo? Attraverso l'innovazione della governance, attraverso il Digital Twin Enterprise. Purtroppo, in molti faticano ancora a comprendere questa visione, a cambiare passo, a portare le informazioni dei faldoni in piattaforme digitali evolute e componibili. Il problema è culturale, e molti faticano ad adottare il mindset corretto”.

In un'era fatta di smart working il mondo è pieno di digital platform che abilitano nuovi scenari di collaborazione tra le persone, e le aziende che cominciano ad avere questa visione delle cose ci sono, ma sono ancora troppo poche. In un mondo che richiede performance di alto livello ed efficienza costante, la risposta sono strumenti come il Digital Twin Enterprise. Solo capendo questo potremo rendere le nostre vite umane e professionali più sostenibili. E a quel punto le parole di Francesco Blafo, che ha saputo cogliere la sfida dell'innovazione, non suoneranno più come un ammonimento, ma come un invito ad abbracciare il futuro.

https://nexid.it/