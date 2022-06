Al WMF2022 si programma il Futuro dell'Italia: appuntamenti istituzionali e panel tematici per l'agenda innovativa del Paese

09 giugno 2022 a

(Adnkronos) - Nasce Future of Italy, l'evento dedicato alla discussione dei principali temi sociali, economici e culturali italiani, per incidere sull'agenda di innovazione del Paese. Dal 16 al 18 giugno: momenti di confronto e dibattito tra istituzioni, politica, terzo settore, player di mercato ed esperti. Oltre 90 partecipanti prenderanno la parola in oltre 17 panel, tra cui i Sottosegretari di Stato Della Vedova e Costa, i Deputati Barzotti, Carabetta, Invidia, Zanichelli, Bruno Bossio, Viscomi, l'Eurodeputato Benifei e la Vicepresidente dell'Emilia-Romagna Schlein. Nell'evento, anche il panel con i Sindaci dei Comuni parte del WMF HUBitat e i panel sulle audizioni parlamentari su IA e Digital Creators.

Bologna, 09/06/2022. È stata pubblicata l'agenda di Future of Italy, il nuovo evento del WMF nato per definire e discutere i principali temi sociali, economici e culturali italiani mettendo in connessione le istituzioni e i player di settore, al fine di incidere positivamente sull'agenda programmatica dell'innovazione italiana e concretizzare le visioni e prospettive del sistema Paese sul futuro dell'Italia.

Dal 16 al 18 giugno a Rimini, prenderanno la parola oltre 90 partecipanti, rappresentanti delle istituzioni, della politica e degli interessi economici, sociali e culturali del Paese. Si discuterà dei piani di intervento dei principali attori italiani nell'ambito di temi quali: imprese innovative, tech transfer, sviluppo regionale, sanità, internazionalizzazione, città intelligenti, sport, accessibilità, professioni digitali, turismo, cultura, e ancora, sicurezza, AI, web3, crypto, NFT, metaverso, agrifoodtech (panel in collaborazione con Agrifood-tech Italia) e valorizzazione del territorio attraverso il progetto WMF Hubitat – la rete di oltre 45 hub di innovazione sostenibile.

Tra gli interventi istituzionali sul Mainstage: i Sottosegretari di Stato Benedetto Della Vedova (MAECI), Andrea Costa (Salute), Anna Ascani (MiSE) e Manlio Di Stefano (MAECI), la Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein e il Presidente Carlo Ferro di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

I piani di sviluppo innovativo e sostenibile del territorio nazionale

Ci saranno approfondimenti sui piani di sviluppo regionale del territorio nazionale con gli interventi dei rappresentanti istituzionali di enti locali da ogni regione di Italia. Interverranno per l'Emilia-Romagna – regione ospitante del WMF – gli Assessori Colla, Salomoni e Lori. Partecipano il Presidente del Molise Toma, gli assessori Marnati (Piemonte), Lombardia (Lazio), Callari (Friuli Venezia Giulia), Fioroni (Umbria, nonché Coordinatore della Commissione per l'innovazione tecnologica e digitale della Conferenza Stato-Regioni), i sindaci Sadegholvaad (Rimini), Mancinelli (Ancona), Nuti (Aosta), il vicesindaco Di Sciascio (Bari) e gli assessori Giottoli (Perugia), Camassa (Palermo), Bugani (Bologna), Del Re (Firenze), Picciau (Cagliari) e Pavone (Capo del board per l'innovazione tecnologica di Milano). Interverranno al panel “WMF Hubitat: valorizzazione innovativa di borghi e piccoli centri urbani” sindaci della rete Hubitat e referenti parlamentari impegnati nella valorizzazione di borghi e comunità territoriali, tra cui gli onorevoli Orrico e Liuzzi, il senatore Stefano e l'eurodeputato Cozzolino.

Le agenzie e gli esperti nazionale impegnati nell'innovazione del Sistema Italia

L'impegno del WMF per l'internazionalizzazione del sistema innovativo italiano si consolida con il panel di apertura il 17 giugno: “Internazionalizzazione: il Made in Italy dell'innovazione per il mercato estero”, con la partecipazione del Presidente Carlo Ferro di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ospite il 16 e 17 giugno).

Agenzie, organizzazioni e centri di ricerca nazionali avranno un ruolo di primo piano nel portare ai panel di discussione le proprie visioni sull'Italia del futuro, attraverso gli interventi di rappresentanti tra cui Vito Cozzoli (Presidente Sport e Salute), Laura Moro (Direttrice Digital Library - MiC) e Elio Catania (Mipaaf).

Ospiti di eccezione ai panel: Federico Faggin (inventore del microprocessore), StefanoQuintarelli (ideatore di Spid) e Wilbert Helmus (Dutch Digital Heritage Network) grazie alla collaborazione con l'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi.

Le audizioni parlamentari su Content Creators e Intelligenza Artificiale

Il lavoro quotidiano di raccordo tra istituzioni e network WMF ha visto il Festival e Search On Media Group, azienda organizzatrice del WMF, partecipare nell'ultimo anno a 3 audizioni pressoCamera e Senato (su: Content Creators, regolamento europeo dell'AI e condizioni di lavoro sulle piattaforme digitali).

Il 17 giugno l'On. Barzotti illustrerà sul Mainstage – in anteprima – il documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva della Camera dei Deputati sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali (cd. ‘Content Creators'). Sarà quindi una celebrazione del primo riconoscimento istituzionale per la categoria dei Content Creators e al contempo un momento di rilancio delle istanze della categoria. Il dialogo prosegue in due panel con i relatori parlamentari delle audizioni, i promotori legislativi e le realtà imprenditoriali del settore: “Professioni digitali: regolamentare il rapporto tra lavoratori e piattaforme, e il ruolo dei Content Creator”, con Pagliara (Comitato Economico e Sociale Europeo, Segreteria UIL), gli onorevoli Viscomi, Barzotti e Invidia, e Pesole (Esperta MLPS); e “Intelligenza Artificiale: il regolamento UE per lo sviluppo del mercato e la sicurezza dei cittadini”: le onorevoli Bruno Bossio e Orrico (co-relatrici del parere della Camera), l'eurodeputato Benifei (co-relatore del Parlamento Europeo sul regolamento IA), Quadrella (COO Consulting di Search On Media Group), Greco (Presidente Aixia) e Viscanti (Co-Founder AIWeek).

A moderare i panel: Elisabetta Chioda, Massimo Canducci, Roberto Zarriello, Maurizio Carta, Federico Luperi (Adnkronos), Dario Colombo (Money.it) e Antonella Coppotelli (Money.it).

Link utili

- Programma Future of Italy - Ospiti istituzionali

WMF - Il più grande Festival sull'Innovazione

Il 16, 17 e 18 giugno torna l'appuntamento con la Fiera Internazionale dedicata al mondo dell'innovazione: il WMF2022, in programma presso la fiera di Rimini, riunirà nuovamente professionisti, aziende player di settore, startup, università, ONP e istituzioni per una tre giorni interamente dedicata all'innovazione digitale e sociale. Con oltre 24.000 partecipanti nel 2021, 100 eventi in 3 giorni, più di 600 speaker da tutto il mondo e oltre 500 tra espositori e sponsor in un'Area Espositiva che ha accolto anche Ministeri, Regioni, Comuni, Enti pubblici e più di 700 startup e investitori: il WMF - ideato e prodotto da Search On Media Group - è il più grande Festival sull'Innovazione Digitale e Sociale.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall'esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Per informazioni e materiale

- Ufficio Stampa WMF: [email protected] / Tel: 051 0951294