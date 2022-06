Bce: Lagarde, 'a luglio no rialzo da 50 punti, meglio approccio graduale'**

09 giugno 2022 a

Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - Il Consiglio direttivo ha escluso la possibilità "di un aumento dei tassi per 50 punti a luglio, perché dopo 11 anni di 'non interventi' al rialzo, e' buona pratica, seguita dalla maggior parte delle banche centrali, iniziare con aumento graduale, consistente ma non eccessivo, che indichi un percorso". Lo spiega la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio direttivo, aggiungendo che dopo il primo rialzo "vogliamo anche osservare come opereranno i mercati".

Quanto alla "politica di reinvestimento dei titoli acquistati nei programmi Pepp ed App ne discuteremo in seguito, oggi in Consiglio non abbiamo affrontato" questo tema. Peraltro, conclude, in Consiglio "alcuni sono interessati non solo alla flessibilità dei reinvestimenti su tempi e giurisdizioni ma anche a come possiamo sostenere il finanziamento dei fabbisogni per gli interventi contro il cambiamento climatico".