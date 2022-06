Tennis: Binaghi, 'upgrade Internazionali traguardo storico'

09 giugno 2022 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “È un traguardo storico, che inseguivamo da lungo tempo: ci era sfuggito due volte in passato proprio all'ultimo momento ma ora, finalmente, ce l'abbiamo fatta. L'upgrade degli Internazionali Bnl d'Italia rappresenta un risultato che può cambiare la storia del tennis nel nostro Paese. È un ulteriore riconoscimento della grande capacità organizzativa che la Federazione Italiana Tennis ha dimostrato di possedere e di saper mettere in atto, come testimoniano i grandi appuntamenti che stiamo organizzando anno dopo anno. È la conferma che il sistema Italia -fatto della collaborazione con partner di grande professionalità e passione come Sport e Salute e del sostegno costante e fattivo che il Dipartimento dello Sport del Governo italiano ci assicura- funziona". Sono le parole del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, all'annuncio dell'upgrade degli Internazionali Bnl d'Italia. Oggi, infatti, la Atp ha annunciato che quello di Roma sarà uno dei tre Atp Masters 1000 – gli altri sono quelli di Madrid e di Shanghai, con Montreal e Cincinnati che raggiungeranno questo status dopo altri due anni - che, dal 2023, vedrà allungare la sua durata da otto a dodici giorni e crescere il suo tabellone da 56 a 96 giocatori.

"Colgo l'occasione per ringraziare anche il Presidente della Atp, Andrea Gaudenzi: sono sicuro che, da italiano, sarà orgoglioso di vedere come questo torneo sia cresciuto. Gli Internazionali Bnl d'Italia sono il fiore all'occhiello del nostro tennis e la loro crescita beneficerà anche i nostri partner commerciali e quelli media, dando ulteriore spinta al movimento del tennis nel nostro Paese. Inoltre, dal punto di vista sportivo aumenteranno le possibilità di mettersi in luce e di fare esperienza per i nostri giocatori accelerando ancor di più quel circolo virtuoso che sta producendo una generazione di tennisti in grado di farsi valere ai massimi livelli mondiali. Adesso, almeno per un giorno, lasciateci godere la soddisfazione per aver raggiunto questo obiettivo: da domani torneremo a lavorare per preparare un torneo che tutto il mondo ci invidia”, ha aggiunto Binaghi.