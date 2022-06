Marcellini (Jacuzzi®): "Benessere sempre più richiesto tra operatori hospitality"

09 giugno 2022 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "La tendenza da parte degli operatori Hospitality è quella di incrementare il proprio business con l'attivazione diuna proposta completa di benessere da poter offrire ai clienti. Il mercato si sta muovendo esattamente in questo senso e Jacuzzi® ha anticipato il trend. Partiamo da un know-how qualificato in ambito benessere ed Hospitality, consolidato in oltre 60 anni di storia. Grazie al programma Jacuzzi® Sensational Wellness siamo oggi in grado di affiancare la struttura partner nella fase progettuale di un'area benessere professionale”. Così Costantino Marcellini, commercial director Jacuzzi® Brands Emea & Asia, presente allo spazio dOT Design Outdoor Taste di Milano dove Jacuzzi presenta le sue novità per il Fuorisalone 2022.

L'azienda propone alle strutture Hospitality una partnership che comprende prodotti e servizi evoluti in ambito benessere con Marcellini che spiega: “Prevediamo una prossima evoluzione del programma in cui saremo in grado di garantire oltre alla progettazione, anche la costruzione e la posa in opera dei nostri prodotti, grazie alla collaborazione con imprese edili certificate. Giungeremo così a porci come vero e proprio general contractor: un unico referente qualificato per tutto il processo relativo alla realizzazione di un'area benessere hospitality, con un prodotto finale valido e funzionale che si avvale delle soluzioni integrate made in Jacuzzi®".

"L'offerta commerciale -spiega ancora Marcellini- è sviluppata dal nostro reparto sales ed è ampiamente scalare, potendo attivare task force dedicate in funzione delle dimensioni dell'intervento. Un esempio concreto recentemente realizzato è quello del Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli: è stata una vera sfida poter affiancare questa struttura di prestigio nella realizzazione di un'area benessere di oltre 1000 mq, già attiva e operativa. Su questa base, sono già in corso interlocuzioni per valutare nuovi progetti”, conclude.