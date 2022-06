Senato: Granato aderisce a 'Ancora Italia'

09 giugno 2022 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "La politica è l'unico strumento democratico che abbiamo per uscire da una parentesi buia della nostra Repubblica, anche se non è stata e non è in grado di tutelare gli interessi dei cittadini dalle forti pressioni interne e esterne al Paese”. Lo dice la senatrice Bianca Laura Granato alla conferenza stampa in cui annuncia la sua adesione a Ancora Italia.

“Ho scelto Ancora Italia – aggiunge Granato - per avere compagni di viaggio che stanno combattendo strenuamente per riportare la verità nell'informazione del nostro Paese. Il progetto politico di Ancora Italia vuole restituire ai cittadini la propria capacità di autodeterminazione attraverso le istituzioni che li rappresentano, ma ciò non può avvenire senza la ricerca della verità nei fatti”.

“Ancora Italia – aggiunge Mario Gallo, coordinatore nazionale - è un progetto politico ideologico, perché c'è bisogno di chiare ideologie. Noi non parliamo solo di uscita dall'Europa, di sovranità monetaria, di lotta ai vaccini imposti in maniera surrettizia, ma vogliamo impostare una visione del mondo. L'appuntamento è al congresso a Napoli il 16 e 17 luglio al Palapartenope: sarà un momento di condivisione, parleremo con tutti e a tutti sarà possibile parlare. C'è chi vuole contrapporre la piazza al Palazzo – conclude Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia – e dice che chi vive nel Palazzo è nemico del popolo mentre in piazza ci sono gli uomini puri. E' una mistificazione. Noi vogliamo creare una connessione tra cittadini e Palazzo”.