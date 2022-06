Referendum: Ronzulli (Fi), 'voto importante per riforma di una giustizia più giusta'

09 giugno 2022 a

a

a

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - "Ho fatto visita a uno dei tanti banchetti per il Si ai referendum sulla giustizia organizzati a Milano da Forza Italia per informare i cittadini che il 12 giugno si vota per questo importante appuntamento. Purtroppo c'è stata la volontà di silenziare il voto referendario, probabilmente perché c'è chi non vuole che le cose cambino mai". Lo ha detto a Milano Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a margine di una visita ai banchetti per i referendum organizzati dal movimento azzurro.

"In Parlamento -aggiunge Ronzulli- abbiamo lavorato a una riforma che ha portato ad alcuni importanti risultati su temi da sempre nel dna di Forza Italia, come lo stop alle porte girevoli e la separazione delle funzioni. Non è però abbastanza, perché questa non è la riforma della giustizia che avremmo voluto, essendo frutto di un compromesso con Pd e Movimento 5 Stelle". Ecco perché, conclude, "per Forza Italia e il centrodestra i referendum sono così importanti, perché i cittadini con il loro voto potranno scrivere un altro pezzo di questa riforma per una giustizia più giusta".