Referendum: Radicali, 'domani evento chiusura campagna a Milano'

09 giugno 2022 a

a

a

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - 'Liberare la Repubblica e la Magistratura dal peso delle correnti togate. No agli innocenti in carcere. No all'abuso della carcerazione preventiva'. Si svolgerà domani a Milano, dalle ore 11 al Centro Congressi delle Stelline, la manifestazione di chiusura della campagna referendaria.

"Saranno raccontate storie di orrori giudiziari - si legge in una nota- dalla voce di chi le ha vissute. Oltre a sindaci, amministratori locali, imprenditori e professionisti, avvocati ed esponenti politici, parteciperanno: Maurizio Turco, Segretario del Partito Radicale; Irene Testa, Tesoriere del Partito Radicale; Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato; Tiziana Nisini, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; Armando Siri, Senatore (Lega) e Membro della 6° Commissione permanente (Finanze e Tesoro); Mario Mantovani, già Senatore, già Vicepresidente della Regione Lombardia, già Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture; Manfredi Potenti, Deputato (Lega), membro della Commissione Giustizia".