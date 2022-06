Salute: virus respiratorio sinciziale, neogenitori e medici uniti in un contest

09 giugno 2022 a

Torino, 9 giu. (Adnkronos Salute) - La Scuola Holden di Torino ha fatto da location per il lancio della quarta edizione di #PerchéSì, contest e hackaton voluto da Sanofi per sviluppare le migliori campagne di informazione e comunicazione rispetto ai temi della prevenzione medica. Primo progetto di open innovation, promosso in collaborazione con la Scuola Holden, l'edizione 2022 di #PerchéSì è dedicata ai neogenitori con particolare focus sulle patologie da Rsv (virus respiratorio sinciziale), come bronchiolite e polmonite. Novità di quest'anno il coinvolgimento diretto nell'iniziativa dei neopapà e neomamme: in primo luogo in una fase di ascolto preliminare - un'indagine svolta da DoxaPharma - per capire i bisogni informativi e di comunicazione rispetto alle nuove sfide che la genitorialità impone, esplorare il loro livello di conoscenza delle patologie infettive e delle soluzioni di prevenzione. Successivamente, insieme a pediatri, igienisti e comunicatori, i neogenitori saranno coinvolti nello sviluppo di campagne di comunicazione scientifiche, autorevoli, efficaci e social.

Grande importanza è data infatti dal ruolo di Internet: secondo l'indagine DoxaPharma promossa da Sanofi, tra le fonti autorevoli per i neogenitori il pediatra continua a giocare un ruolo centrale, ma sia i social media (pagine di influencer o pagine dedicate) sia il web nelle sue diverse declinazioni (forum, siti web di aziende farmaceutiche e webinar e corsi online) rivestono un ruolo sempre più rilevante nell'informarsi e prendere decisioni.

"Sono felice che negli anni #PerchéSì abbia sviluppato la capacità di intercettare esigenze di informazione e supporto rispetto ai temi della prevenzione sempre diversi, tenendo il passo di una comunicazione in continua evoluzione - è il commento di Mario Merlo, General Manager Divisione Vaccini di Sanofi in Italia - Abbiamo stretto nuove collaborazioni, importanti sul fronte scientifico e di salute pubblica, che guidano e validano l'autorevolezza dell'informazione basata su fonti ufficiali ed evidenze scientifiche".