Calcio: Gattuso, 'Valencia grande club, vale Milan e Napoli'

Valencia, 9 giu. - (Adnkronos) - "Quest'anno io non ho voluto lavorare perché non avevo la voglia giusta, la cattiveria giusta. E' stata una mia scelta. Prima del Valencia ho parlato con 7-8 squadre, ma sono qua perché sono consapevole che questo è un gran club. Napoli, Milan e il Valencia è collocato nella stessa fascia. E' una società di un fascino e una storia incredibili, anche se ora è in difficoltà. Dobbiamo pedalare, ma ne vale la pena". Così Rino Gattuso nella conferenza stampa di presentazione da allenatore del Valencia. "Per me oggi è la prima volta che vedo Valencia e il Mestalla -prosegue il campione del mondo 2006-. E' un orgoglio e un onore allenatore questa squadra ed essere in questo club. Grazie al presidente Peter Lim, alla dirigenza che mi ha dato questa possibilità. Spero che lavoreremo bene. Abbiamo un compito difficile, ma io e il mio staff non abbiamo paura. Per me la squadra non è 24-25 giocatori, ma 55-60 persone che lavorano insieme a noi, tutti insieme. Sono stato nella Ciutat Esportiva e ho visto che sono in un gran club, dove si può vivere bene".