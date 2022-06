Ucraina: sindaco Melitopol, 'russi rubano il grano e lo portano in Crimea con i treni'

10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Gli occupanti russi trasportano il grano in treno dalla regione di Zaporizhia alla Crimea. Lo ha detto il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov nel corso della maratona quotidiana nazionale. "Oggi - ha spiegato - ci sono clamorosi furti di grano, iniziati più di un mese fa. Ma la portata del furto era completamente diversa, venivano mandate in Crimea circa 20-30 auto piene di grano al giorno. Oggi hanno iniziato a portarlo via con i treni. Si stanno anche preparando a rubare il nuovo raccolto. Il nostro compito è registrare tutto ciò che sta accadendo".

"Secondo i nostri dati - ha aggiunto Fedorov - a partire dal 7 giugno, la Russia ha rubato circa 500.000 tonnellate di grano ucraino per un valore di 100 milioni di dollari".