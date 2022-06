Covid: Shanghai, ancora test e lockdown per 15 mln di persone

10 giugno 2022 a

Pechino, 10 giu. (Adnkronos salute/Dpa/Xinhua) - A Shanghai incubo coronavirus e incubo lockdown senza fine. Passata una settimana dalla revoca annunciata delle restrizioni dopo il lockdown duro nella megalopoli cinese (anche se di fatto per centinaia di migliaia di persone erano rimaste restrizioni rigorose in nome della strategia 'Zero Covid'), le autorità di Shanghai hanno annunciato nuove limitazioni e campagne di test di massa per altri sette distretti della città, oltre a quello Mihang, già da ieri 'nel mirino'.

Ieri nella megalopoli da 26 milioni di abitanti sono stati confermati 11 nuovi casi di contagio da coronavirus. E nel fine settimana per otto distretti della città, per un totale di circa 15 milioni di persone, si prospettano test Covid e ancora lockdown. Conclusi i test, restrizioni per i distretti in cui verranno accertati casi di coronavirus.

I dati ufficiali riportati stamani dall'agenzia Xinhua parlano di 30 nuovi casi confermati di trasmissione locale del Covid-19 in tutto il gigante asiatico (1,4 miliardi di persone), sei dei quali a Shanghai, e di altri 43 casi relativi a soggetti asintomatici, cinque nella megalopoli del lockdown duro.