Sport: Rieti Festival, Cozzoli 'Iniziativa di fondamentale importanza per il territorio'

Rieti, 10 giu. (Adnkronos) - “Un'iniziativa di fondamentale importanza per la città di Rieti e per il territorio reatino. Una festa di sport che avvicina le persone a diverse discipline, migliora lo stile di vita dei cittadini e promuove l'inclusione sociale”. Così Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., ha definito il Rieti Sport Festival in programma fino al 12 giugno. “Manifestazioni del genere, in grado di coinvolgere amatori, appassionati sportivi e studenti, troveranno sempre il sostegno di Sport e Salute”, ha aggiunto Cozzoli dopo il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali.