Rugby: Gnecchi nel panel arbitrale World Cup Sevens 2022 a Cape Town

10 giugno 2022 a

a

a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Gianluca Gnecchi è stato inserito nel panel arbitrale di World Rugby per la Rugby World Cup Sevens 2022 in calendario a Cape Town, in Sudafrica, dal 9 all'11 settembre 2022. Lo fa sapere la Federugby dal suo sito. Il fischietto bresciano è il primo direttore di gara italiano ad arbitrare nella rassegna iridata del rugby olimpico.

Nato il 12 giugno del 1992, Gnecchi prima dell'appuntamento mondiale con il Sevens sarà impegnato come assistente nel match dell'Inghilterra contro i Barbarians il prossimo 19 giugno (partita che sarà diretta da Andrea Piardi) e sarà il direttore di gara dei match internazionali Georgia-Argentina XV e Portogallo-Argentina XV in calendario rispettivamente il 3 e il 9 luglio.