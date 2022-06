Jay-z e Jack Dorsey in campo per educare alle cripto

10 giugno 2022 a

(Adnkronos) - Il rapper Jay-Z e l'ex ceo di Twitter Jack Dorsey hanno annunciato di aver finanziato The Bitcoin Academy, un programma educativo gratuito a tema Bitcoin che si terrà a New York. “È un modo per colmare il divario educativo nel settore delle criptovalute, per concedere a tutti le stesse possibilità” hanno detto i due. Il progetto partirà da Marcy Houses, complesso popolare di Brooklyn, dove il cantante è cresciuto, ma punta ad espandersi. Tra le iniziative anche un Camp per bambini e adolescenti tra i 5 e i 17 anni. Jay-Z e Dorsey sono accaniti sostenitori delle criptovalute e soprattutto delle iniziative a scopo benefico.