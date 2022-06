Ucraina: Gabrielli, 'disinformazione figlia della minaccia ibrida'

10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "LA disinformazione è figlia della minaccia ibrida" e il tavolo istituito nel 2019 e coordinato dal Dis non porta avanti "un'attività iniziata con la guerra in Ucraina, ma prima della pandemia, su sollecitazione della Ue e dei partner atlantici affinché i Paesi alleati si dotassero di sistemi di monitoraggio della minaccia ibrida". Lo precisa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in conferenza stampa.