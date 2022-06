Ucraina: Gabrielli, 'no giornalisti o politici oggetto investigazione o monitoraggio'

10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Giornalisti o politici oggetto di investigazione o di monitoraggio da parte dell'intelligence? "No, senza se e senza ma. Non ci sono né giornalisti e men che meno politici, l'ho detto in maniera chiara" anche sulla vicenda che ha coinvolto il senatore Matteo "Salvini, su questo "bisogna essere chiari o rischiamo di farci male". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli in conferenza stampa.