Lombardia: Letta a Calenda, 'Moratti? Noi guardiamo a candidature di c.sinistra'**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Noi stiamo discutendo di candidature. Candidature ovviamente di centrosinistra...". Enrico Letta risponde così su Carlo Calenda che ha avanzato la candidatura di Letizia Moratti per la regione Lombardia. "Non è nostra abitudine andare a individuare candidature che stanno dall'altra parte".

"Vedo che le destre in questa campagna elettorale l'hanno fatto, perché in varie parti come a Catanzaro e Taranto il candidato della destra è un ex del Centrosinistra. Ma noi di solito non facciamo così e non faremo così. Discuteremo con tutti gli alleati, Calenda compreso, di una candidatura di centrosinistra vincente, competitiva per le elezioni regionali".