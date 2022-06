10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "In due giorni arrestati a Palermo due candidati, uno di Forza Italia e uno di Fratelli d'Italia. Il centrodestra, in un certo senso, appare più unito che mai. Però eviterei di far gestire a loro gli 80 miliardi del Pnrr che sono destinati al Mezzogiorno, visto che il ruolo principale sarà degli enti locali”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.