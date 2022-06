Food: Ho.Re.CaMp arriva in Lombardia con corsi gratuiti per ristorazione e hotellerie

10 giugno 2022 a

Roma, 10 giu. (Labitalia) - Dopo l'ottimo esordio in Campania, con più di un centinaio di richieste arrivate e 30 assunti su 30 selezionati, arriva anche in Lombardia Ho.Re.CaMp, progetto gratuito di formazione specializzata per ristorazione e hotellerie, ideato e promosso da una rete di imprese italiane del settore - guidata da Fedegroup, con la partecipazione di Sorbillo, Mamaeat, Fhg, Golocious, Fvr e Hotel Experience e molte altre importanti aziende del settore. Le iscrizioni ai corsi, previsti a settembre a Milano, sono aperte dal 13 giugno al 5 agosto per un totale di 30 profili, divisi fra 15 risorse di sala e 15 di cucina. Il progetto, un ponte virtuoso tra formazione e lavoro, arriva in Lombardia in esclusiva per Fedegroup e si rivolge ai giovani che vogliono entrare nel mondo della ristorazione e dell'ospitalità alberghiera e diventare chef, sommelier, bartender, pizzaioli, maître, camerieri di sala, food&beverage manager.

Ho.Re.CaMp offre un corso formativo dedicato 'on the job' di 250 ore, completamente gratuito, che si terrà all'interno delle prestigiose strutture milanesi di Fedegroup e capace di unire formazione teorica in aula con professionisti del settore food&beverage e hotellerie del gruppo, laboratori didattici e stage finalizzati all'assunzione. “Abbiamo creduto da subito al progetto Ho.Re.CaMp come strumento utile sia per le aziende che cercano figure realmente interessate a specializzarsi sia per tutti i giovani che desiderano entrare in questo mondo per realizzarsi come professionisti dell'hospitality; i risultati in Campania, dove ci sono state 30 assunzioni su 30 selezionati, ci hanno dato ragione", dichiara Roberto Imperatrice, Ceo di Nabucco Holding, società proprietaria di Fedegroup, capofila del progetto.

“Ora il progetto arriva in Lombardia in esclusiva per noi: come leader nel mondo della ristorazione per l'hotellerie abbiamo infatti necessità di assumere nuove risorse e crediamo fortemente che l'iter formativo di Ho.Re.CaMp sia quello che prepari al meglio il personale e sappia soddisfare le nostre aspettative. L'alto tasso di assunzione viene garantito da un iter selettivo molto accurato basato sulla motivazione dei candidati e sul loro desiderio di acquisire nuove capacità”, aggiunge. Per iscriversi, occorre avere un'età compresa tra 18 e 35 anni, essere residenti in Italia e non sono necessari titoli di studio inerenti al settore ma solo una forte determinazione a intrapresndere una carriera nel mondo Ho.Re.CaMp; Fedegroup selezionerà i 30 partecipanti fra le candidature pervenute, dopo un'attenta analisi dei curriculum e un incontro conoscitivo per misurare le attitudini e le reali motivazioni dei candidati.