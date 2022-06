Bonino con la bandiera arcobaleno: "Dove marcia il Pride scoppia la pace, ballate urlate e cantate"

11 giugno 2022 a

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - “Dove marcia il Pride scoppia la pace”. Lo dice la leader di +Europa, Emma Bonino, sui suoi canali social, postando una foto con la bandiera arcobaleno in occasione del Roma Pride. “I Pride, nati come rivolta contro le discriminazioni subite dalla comunità LGBTI+ - prosegue la senatrice - oggi sono un termometro attendibile per capire il grado di salute di una democrazia: dove sfilano nella loro libertà i cittadini, tutti i cittadini, vivono meglio. Dove sono proibiti, censurati o repressi brutalmente, mancano tutte le libertà".

"Per questo oggi, dopo due anni difficili - continua Bonino rivolgendosi alla comunità LGBT - ballate, cantate, urlate, rivendicate la piena uguaglianza, ne avete tutto il diritto. Teniamoci stretta la libertà, teniamoci stretta l'Europa che la tutela, teniamoci stretti i Pride". "Io sono ancora un po' acciaccata dopo una caduta ma - conclude - col cuore sfilerò con tutte e tutti voi”. Una delegazione di +Europa parteciperà oggi al Pride romano.